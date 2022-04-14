Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM Власти Казахстана будут принимать решения в более короткие сроки, на это направлен указ «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата», подписанный главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

В сообщении перечислены ключевые принципы дебюрократизации. Это «приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации».

Указ предусматривает комплекс системных и прикладных мер, исполнение которых ускорит принятие решений в государственном аппарате, повысит самостоятельность и персональную ответственность первых руководителей госорганов, сократит документооборот и отчётность.

«На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза», — отметили в пресс-службе.

Положительные последствия этих изменений ощутят в первую очередь граждане. Государственные служащие будут разгружены от излишних процедур и процессов, госаппарат будет нацелен на эффективную реализацию реформ.

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