Стокгольм, 14 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Шведские политические силы «Умеренная партия», «Шведские демократы» и «Христианские демократы», которые находятся к оппозиции к нынешней власти, призвали ускорить процесс вступления Швеции в НАТО. Об этом 13 апреля передал телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Так, в «Умеренной партии» выступили за то, чтобы не откладывать этот процесс, а «Шведские демократы» требуют «более быстрого анализа» такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший шведский премьер-министр Карл Бильдт, заявил, что, если Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО, то у правительства Швеции не будет существенных аргументов за сохранение политики неприсоединения к военным альянсам.