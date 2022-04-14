Токио, 14 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Японии одобрили поправки в законодательство страны, касающиеся ужесточения экономических санкций против России. Соответствующие поправки в законодательство одобрила нижняя палата парламента Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Депутаты поддержали решение внести изменения в закон об иностранной валюте, чтобы не допустить «лазеек в санкционном режиме против России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук Дзюнъити Ядова в своей статье для Shūkan Gendai отметил, что отключение России от международной системы SWIFT не смогло глобально повлиять на национальную экономику в России.

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