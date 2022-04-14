Богота, 14 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Комиссия Сената Колумбии проанализирует 13 апреля подробности военной операции в Пуэрто-Легизамо, прошедшую 28 марта и унесшую жизни 11 мирных жителей. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

Согласно официальным источникам, совместная операция армии и полиции была необходима для устранения членов организаций, связанных с незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями. По мнению правозащитной организации, операция была больше похожа на бойню. Её провал и гибель мирных жителей, в том числе беременной женщины и несовершеннолетнего, поставили под сомнение работу военного руководства страны.

Ситуация усугубляется тем, что гибель нескольких мирных жителей была зафиксирована армией как гибель комбатантов. В связи с трагедией президент Иван Дуке был даже вызван на отчёт в Совет безопасности ООН, где старательно защищал проведенную операцию.