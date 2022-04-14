Владивосток, 14 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В городах и посёлках Приморского края 15 апреля пройдут концерты «Zа мир без нацизма!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Приморье: «Zа мир без нацизма!»

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Так, на центральной площади Владивостока концерт начнётся в 12:00. Выступит легендарный Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Военные исполнят произведения от классики до матросских песен.

Также в программе будет и такой незаменимый атрибут всех патриотических праздников, как угощение солдатской кашей. Попробовать её смогут все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье стартовал Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!». Акцию подхватят по всей России, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Финиш запланирован в мае в Волгограде.