Абакан, 14 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 29 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперштаба, один новый заболевший зарегистрирован при плановом мониторинге, четыре случая заражения выявлено при самостоятельном обследовании. Один человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 323 случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в республике выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели 56 человек.