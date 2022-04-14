Париж, , 09:03 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заверила, что «не выйдет из Парижского соглашения» по климату, если победит во втором туре выборов, подчеркнув, однако, что климатический кризис «не является приоритетом» ее внешней политики, передает BFM TV.

Марин ле Пен Global Panorama

«Я не выйду из Парижского соглашения. Я действительно поддерживаю направления этого соглашения, поскольку хочу максимально отказаться от ископаемого топлива в пользу гражданской атомной энергетики», — заявила Марин Ле Пен.

Кандидат в президенты также призвала к «стратегическому сближению между НАТО и Россией».

«Это в интересах Франции и Европы, но также, я полагаю, и Соединенных Штатов, которые не заинтересованы в появлении тесного китайско-российского союза», — отметила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов прошёл во Франции 10 апреля. На президентское кресло претендовали 12 кандидатов. Второй тур состоится 24 апреля.

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