Кабул, , 09:03 — REGNUM После публикации видеозаписи о преследовании афганских беженцев в Иране, перед посольством Ирана в Кабуле и его консульством в Герате прошли акции протеста. Протестующие сожгли иранский флаг и забросали камнями иранское консульство в Герате, выразив свой гнев по поводу «жестокого обращения» с афганскими иммигрантами в Иране.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Но 13 апреля другие жители Афганистана собрались перед посольством Ирана в Кабуле и осудили действия протестующих. Об этом сообщает газета «8 Собх». Они призвали Афганистан и Иран «противостоять лицемерию врагов обеих стран».

«Если несколько подкупленных (ангажированных) человек вчера забросали камнями иранское консульство в Герате, сегодня мы просим открыть ворота иранского посольства в Кабуле от имени афганского народа в знак братства и дружбы», — говорится в резолюции этого митинга.

Ожесточенные протесты против «преследования афганских беженцев» в Иране афганские официальные лица назвали заговором.

Недавно Али Бахадори Джахроми, представитель иранского правительства, написал в Твиттере: »История общей ирано-афганской цивилизации является сильным барьером на пути сил, пытающихся сеять разногласия между нашими народами».

Напоминаем, что после протестов МИД Ирана объявил о приостановлении деятельности своих дипломатических миссий в Афганистане до особого распоряжения.

В то же время, ряд афганских беженцев в Иране говорят, что поведение полиции и большинства жителей Ирана по отношению к ним является дискриминационным, и что сейчас большинство из них не боится выходить на улицу.

По словам мигрантов, в некоторых районах Ирана работодатели укрывают своих афганских рабочих от правоохранительных органов и местного населения.