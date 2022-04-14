Оренбург, 14 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году умерли 73 ребенка в возрасте до одного года (в 2020 году — 70). Коэффициент младенческой смертности увеличился с 3,6 в 2020 году до 4,3 в 2021 году. Такая информация содержится в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Оренбуржье Анжелики Линьковой перед депутатами Заксобрания региона.

Новорожденная

Среди основных причин младенческой смертности на первом месте стоят заболевания перинатального периода (38,4%), на втором — врожденные аномалии развития плода (15,1%), на третьем — болезни органов дыхания и внешних причин (8,2%). Количество мертворожденных младенцев в 2021 году составило 117 (в 2020 году - 115).

В структуре смертности детей в возрасте до 18 лет в Оренбургской области в 2021 году показатель смертности от внешних причин составил 52,8% (2020 г. — 59,9%), по причине болезни умерли в отчетном периоде 58 детей (47,2%). В ДТП погибли семь детей, при пожарах – шестеро. Утонули 13 детей.