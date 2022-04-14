Ханты-Мансийск, 14 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе девять иностранных компаний приостановили свою работу из-за санкций ЕС и США. Об этом сообщил главный государственный инспектор Югры Максим Новичков в рамках проекта «Объясняем. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Причём в основе своей это магазины с брендовым товаром, где отправлены на простой 120 работников. Организации приостановили деятельность до 1 июля 2022 года, отметил Максим Новичков.

Ели летом зарубежные фирмы примут решение полностью прекратить свою работу в Югре, им предстоит провести процедуру сокращения сотрудников в соответствии с российским законодательством.

Такие фирмы, как KFC и McDonald’s работают в регионе по франшизе, продолжают функционировать несмотря на заявления основного бренда об уходе из России, пояснил Новичков.