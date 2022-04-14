Чита, , 09:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 14 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 296 (+73 за минувшие сутки). Вместе с тем 163 106 пациентов (+317 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Тяжелобольных насчитывается 30 (-2 за сутки), шестеро (0 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число жертв составляет уже 2655 человек (+1 за сутки). Это один из минимальных показателей за все время пандемии.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 324 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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