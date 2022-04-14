Даллас, США, 14 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Рост нефтяных цен спровоцировала противоречивая политика президента США Джо Байдена, которая также грозит ухудшением в энергетической сфере. Такое мнение высказал 14 апреля профессор Южного методистского университета в Далласе (штат Техас) Джеймс Коулман в статье, обнародованной газетой The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

При этом ранее американский лидер заявил, что собирается добиться от нефтяных компаний США начала добычи на неиспользуемых месторождениях и указал на то, что многие компании получают сверхприбыль от высоких нефтяных цен и при этом не наращивают добычу.

По мнению эксперта, Байден выступает с критикой нефтяных компаний «вместо того, чтобы принять меры для увеличения добычи».

Также Коулман добавил, что, как он считает, президент США «придерживается своих зеленых целей», которые заявлены в его предвыборной программе, что будет только способствовать усугублению «нынешних проблем в сфере энергетики».

«В своей (предвыборной) кампании Байден обещал принять крайне жесткие меры в отношении американской нефтяной индустрии. С момента инаугурации он неоднократно приостанавливал действие новых контрактов на аренду и разработку (федеральных земель)», — написал в своей статье автор.

Кроме того, он напомнил, что ранее американский лидер подписал указ об остановке строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и призвал Конгресс страны обязать нефтегазовые компании платить пошлины за неиспользуемые арендуемые месторождения.

«Поскольку Америка является крупнейшей страной — производителем нефти и газа, эта политика и угроза еще более жестких мер сказались на мировом сокращении поставок энергоносителей и росте цен», — уточнил Коулман.

При этом автор статьи отметил, что в нормальной ситуации высокие цены на нефть привлекли бы инвестиции, что стало бы причиной увеличения нефтедобычи и привело бы к стабилизации рынка.

«Но этому мешает неприязнь администрации Байдена к горючим ископаемым», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США признают за Германией и другими странами Европы право на самостоятельное решение об отказе от природного газа из РФ, хотя и ведут с ними переговоры на тему такого отказа.