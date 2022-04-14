Уфа, 14 апреля 2022, 09:03 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
По предварительной информации, утром на выезде из села Тимашево столкнулись автомобиль «Kia Sportage» и школьный автобус ПАЗ. К счастью обошлось без пострадавших.
Сообщается, что в салоне школьного автобуса ехали девять школьников. За ними направили другой автобус.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус.