Уфа, 14 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в Уфе. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Управление информационной аолитики администрации Тамбовщины Школьный автобус

По предварительной информации, утром на выезде из села Тимашево столкнулись автомобиль «Kia Sportage» и школьный автобус ПАЗ. К счастью обошлось без пострадавших.

Сообщается, что в салоне школьного автобуса ехали девять школьников. За ними направили другой автобус.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус.