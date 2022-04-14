Кяхтинский район, Бурятия, , 08:57 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии организованы поиски тела женщины, предположительно утонувшей в реке Чикой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Река Чикой в Бурятии ГУ МЧС по Бурятии

По предварительным данным, жительница села Шарагол 1955 года утонула 13 апреля. В поисковой операции задействованы пограничники, а также сотрудники администрации района.

Напомним, что это уже третий подобный случай за неделю. 7 апреля сразу два человека погибли провалившись под лёд на Гусином озере и реке Уда.

«Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям и гостям республики об опасности выхода на хрупкий весенний лед. Не оставляйте детей без присмотра», — призвали в ведомстве.

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