Хабаровск, 14 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Полиция пресекла незаконный оборот синтетических наркотиков на Дальнем Востоке — изъято почти 80 кг, сообщается на сайте МВД России.

Https://34.мвд. рф/ Расфасованные наркотики

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Изначально в Хабаровске были задержаны супруги-сбытчики. В дальнейшем сотрудниками транспортной полиции был установлен житель Московской области — предполагаемый организатор поставок наркотиков.

«Злоумышленник был задержан в международном аэропорту Хабаровска при транспортировке 6 кг наркотиков. Мужчина прятал наркотики в фильтрах для очистки воды и перевозил их самолётом из столичного региона в Хабаровск. Там он занимался фасовкой и бесконтактным сбытом.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела транспортными полицейскими были задержаны еще трое участников группы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего из незаконного оборота изъято порядка 80 кг наркотиков в Башкортостане, Якутии, Хабаровском крае и на Камчатке, а также Московской, Сахалинской, Магаданской и Новосибирской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли более 20 кг наркотиков.