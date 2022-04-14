Москва, 14 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В России произошло резкое подорожание пластиковых изделий, сообщает 14 апреля газета «Коммерсант».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По информации СМИ, цены на пластиковые изделия в марте выросли на 10%, а в некоторых сегментах ещё сильнее – до 50%.

Отмечается, что рост цен обусловлен ростом реальных затрат на обслуживание импортного оборудования и закупку импортного сырья. Кроме того, на ситуацию влияет, что переработчики пластиков ожидают ухудшения ситуации на рынке.