Вологда, , 08:56 — REGNUM Арбитраж Вологодской области вернул заявителю банкротный иск, адресованный ООО «Вологодский колбасный завод», чьё производство базируется в Вологде. Заявление вернули кредитору, так как на момент обращения в суд ответчик был «прописан» в Москве. Возвращение иска не лишает компанию «Транспортная экспедиция» права обратиться повторно, передаёт ИА REGNUM.

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Судья отметил, что на дату принятия иска ответчик находился в Москве, «следовательно, рассмотрение заявления ООО «ТРЭК» о признании банкротом ООО «ВКЗ» подсудно арбитражному суду города Москвы, а не арбитражному суду Вологодской области».

Истцу судом также разъяснено, что с 1 апреля 2022 года в России установлен мораторий на возбуждение банкротных производств от кредитора.

Напомним, мораторий будет действовать по октябрь текущего года.

Иск к ВКЗ был подан в конце марта, а поступил в базу 4 апреля. Основанием для обращения в суд стал долг — 2,1 млн рублей.