Москва, 14 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве 16 апреля состоится парад ретротрамваев. Он посвящен 123-летия открытия первой трамвайной линии в столице 6 апреля 1899 года, сообщается на портале мэра Москвы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трамвай

На параде москвичи и гости столицы смогут заглянуть внутрь 15 моделей вагонов трамваев, восемь — это исторические составы, самому старому из которых 114 лет.

Колонна ретротрамваев проедет по северо-восточной части города — от депо имени Баумана до Останкинского пруда и обратно. Можно будет сфотографироваться в депо и послушать выступления музыкантов проекта «Музыка в метро».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве 700 трамвайных вагонов задействовано на 38 маршрутах.

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