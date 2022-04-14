Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 10:40 — REGNUM В Калужской области арт-парк «Никола-Ленивец» из-за разлива местной реки Звизжанки, затопившей дорогу к парку, стал островом. Такое в здешних местах случается раз в 20 лет. В связи с произошедшим временно посещение культурного объекта невозможно. Об этом сообщается в группе арт-парка «Никола-Ленивец» в социальной сети.

Арт-парк «Никола-Ленивец» стал островом Страница арт-парка «Никола-Ленивец» в «ВКонтакте»

Арт-парк «Никола-Ленивец» расположен на территории национального заповедника «Угра» в Дзержинском районе Калужской области и является особо охраняемой территорией. Его площадь составляет порядка 650 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в деревне Староскаковское в Дзержинском районе Калужской области затопило единственную дорогу, и селяне оказалась отрезана водой от большой земли. Сотрудники МЧС на лодке перевозили местных жителей и не справились с бурным течением. Лодка перевернулась и пять человек оказались в воде. В итоге четыре человека госпитализированы.

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