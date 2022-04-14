Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу за сутки пересекли более 14 тыс. жителей Донбасса, сообщает 14 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса. Особый режим был введён 19 февраля после объявления властями ДНР и ЛНР массовой эвакуации мирного населения в Россию.