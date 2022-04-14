Кыштым, Челябинская область, 14 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Пенсионер из Кыштыма Челябинской области осуждён к реальному лишению свободы за смертельный наезд на ребёнка-велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Инцидент произошёл 20 июля. Семилетний велосипедист пересекал проезжую часть на улице Мира и в этот момент его сбила «Тойота». В результате мальчик скончался.

64-летний водитель отрицал за собой вину и заявлял, что виноват пострадавший. Однако стороне обвинения удалось добиться обвинительного приговора. Суд отправил мужчину на два года в колонию-поселение и обязал уплатить родственнице ребёнка 1,5 млн рублей морального вреда.