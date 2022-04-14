Сеул, 14 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 1,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Данное решение было принято 14 апреля в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что нынешнее решение было принято в связи с растущим инфляционным давлением, вызванным длительными перебоями в цепочках поставок, восстановлением потребительского спроса, а также ростом цен на нефть и другое сырьё. Ещё одной причиной повышения ставки стало повышение ставки ФРС США.

Между тем, в Банке Кореи не исключили дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы, чтобы сдержать инфляцию и рост долгов домохозяйств.