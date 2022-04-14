Колумбус, США, , 08:52 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хоккеист Владислав Гавриков Fabien Perissinotto

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал одну результативную передачу. Отличились форварды Джек Рослович, оформивший дубль, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Эмиль Бемстрём.

В составе «Монреаля» точным броском отметился нападающий Райан Пилинг.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 76 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 51 очком.

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