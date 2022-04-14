Москва, , 08:52 — REGNUM В Совфеде предлагают помочь Латвии и отключить ее от единой энергосети с Россией.

Андрей Клишас Council.gov.ru

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"Вот и отлично. Нужно помочь Латвии, тем более, когда их желания совпадают с нашими возможностями. Нужно идти соседям навстречу», — отметил сенатор Андрей Клишас с телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о том, что страна сейчас физически не готова к отключению от единой электросети с Россией, а вот политически — очень готова и хотела бы этого.

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