Москва, 14 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают помочь Латвии и отключить ее от единой энергосети с Россией.

Council.gov.ru Андрей Клишас

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«Вот и отлично. Нужно помочь Латвии, тем более, когда их желания совпадают с нашими возможностями. Нужно идти соседям навстречу», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о том, что страна сейчас физически не готова к отключению от единой электросети с Россией, а вот политически — очень готова и хотела бы этого.

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