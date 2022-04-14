Москва, 14 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Западные страны явно стремятся подорвать интеграционные процессы на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Об этом в 14 апреля заявил директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Евдокимов.

Минобороны.рф Флаги государств СНГ

Читайте также: Путин назвал ключевую роль Содружества Независимых Государств

«В этой ситуации особо актуальна адаптация к современным реалиям имеющихся в СНГ механизмов в области безопасности, сопряжение работы в рамках Содружества с ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он отметил, что такая деятельность ведётся. Также Евдокимов добавил, что в этой работе важно не ограничиваться каким-то одним форматом, а применять наиболее эффективные практики каждого из них.

Ранее по теме: Лидеры стран СНГ намерены углублять экономическую интеграцию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что обмен опытом между представителями законодательной власти стран СНГ способствует продвижению интеграционных процессов. Он подчеркнул, что Межпарламентская ассамблея СНГ занимает важное место в системе органов Содружества и является эффективной и весьма востребованной структурой многостороннего взаимодействия.