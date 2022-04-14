Анкара, , 08:50 — REGNUM Мир вошел в новую эру холодной войны, последствия которой будут длиться десятилетиями, написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын 13 апреля в социальных сетях.

Холодная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что кризис, связанный с Украиной, продолжает усугубляться.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Запада сегодня хуже, чем во период холодной войны с Советским Союзом.

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