Канберра, , 08:56 — REGNUM 14 апреля в ходе очередного выступления лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз пообещал шахтерам и работникам горнорудной промышленности, что они не потеряют свою работу, если он придет к власти и займется борьбой с изменением климата, передает телеканал Nine News.

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«Не только мы можем гарантировать это, это также гарантирует проведенное нами моделирование», — заявил политик.

«Наша политика предусматривает создание рабочих мест, 604 000 новых рабочих мест к 2030 году, пять из которых будут созданы в сельской местности Австралии», — сказал он.

Отмечается, что Альбаниз отправился с предвыборной речью в Хантер, угледобывающих регион, где лейбористы могут лишиться мандата, как показывают опросы.

Напомним, что ранее на этой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал создать 1,3 миллиона рабочих мест к 2027 году.