Оренбург, 14 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 14 апреля, на внеочередном заседании Заксобрание проголосовало за отзыв мандата у депутата Алексея Кудинова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Лучшим из лучших мандат депутата. Советский плакат

Депутат подал заявление о досрочном сложении полномочий из-за поступившего предложения работать в команде главы города Оренбурга Сергей Салмина, который недавно вступил в должность. Спикер регионального парламента Сергей Грачёв обратил внимание на сложности процедуры по согласованию кандидатуры на должности в мэрии. Окончательное решение относительно Кудинова принято буквально 11 апреля.

Теперь в Заксобрании появится новый депутат. Вакантный мандат получит следующий за Алексеем Кудиновым по партсписку «Единой России».