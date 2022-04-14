Пекин, , 08:48 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден, обвиняя Россию в «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг, а также отвлечь внимание от внутренних проблем США. Об этом сообщает государственная газета КНР Global Times.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статье напомнил, что на сцену снова вышла риторика «геноцида», когда глава Белого дома находился с визитом в штате Айова, где у него состоялось публичное выступление по мерам реагирования его администрации на рост цен в стране.

В газете отметили, что когда президент США не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы страны, Байден обратился к «удобному козлу отпущения — на этот раз к России».

Байден бросил термин «геноцид» «легко и непринужденно», без каких-либо доказательств. После он нацепил на Россию «неоднозначный ярлык, чтобы отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике», заключил автор статьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о якобы происходящем на Украине в отношении местного населения геноциде со стороны российской армии и российского руководства сделал президент США Джо Байден.

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