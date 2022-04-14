Пекин, 14 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, обвиняя Россию в «геноциде», пытается сохранить карьеру и рейтинг, а также отвлечь внимание от внутренних проблем США. Об этом сообщает государственная газета КНР Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Автор статье напомнил, что на сцену снова вышла риторика «геноцида», когда глава Белого дома находился с визитом в штате Айова, где у него состоялось публичное выступление по мерам реагирования его администрации на рост цен в стране.

В газете отметили, что когда президент США не смог продемонстрировать способность решить внутренние проблемы страны, Байден обратился к «удобному козлу отпущения — на этот раз к России».

Байден бросил термин «геноцид» «легко и непринужденно», без каких-либо доказательств. После он нацепил на Россию «неоднозначный ярлык, чтобы отвлечь внимание людей от застоя в американской экономике», заключил автор статьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о якобы происходящем на Украине в отношении местного населения геноциде со стороны российской армии и российского руководства сделал президент США Джо Байден.

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