14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Итальянские СМИ и соцсети по-разному отреагировали на новость о захвате киевским режимом Виктора Медведчука. Журналисты пишут о пропутинском олигархе, простые итальянцы — о подавлении оппозиции на Украине.

Владимир Бадмаев, , 09:20 — REGNUM Арест на Украине лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука поставил итальянские СМИ в неудобное положение. Обойти молчанием эту новость они не могли, однако ситуация оказалась довольно скандальной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вождь [Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дело в том, что оппозиционер, как отмечается, был захвачен по приказу своего политического оппонента, возглавляющего страну. То есть налицо признаки насильственного подавления оппозиции. Что противоречит позиции главных итальянских СМИ, согласно которой на Украине тоталитарной России противостоит демократическое государство.

Поэтому Corriere della Sera называет арестованного политика не иначе как «другом Путина», арест которого «имеет решающее значение в войне». Телеканал TGcom24 пишет исключительно о пророссийском или даже русском олигархе, которого Зеленский готов менять на захваченных в плен украинских военных.

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Однако итальянские читатели, как оказалось, были лучше осведомлены о ситуации, чем предполагалось. В комментариях в соцсетях они начали задавать неудобные вопросы о существовании «демократии» на Украине.

«Представитель оппозиции вообще-то», — уточнила Норманна А.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«После роспуска оппозиции Зеленский теперь арестовывает их лидеров. Добро пожаловать «демократической» Украине в ЕС и НАТО», — иронично заметил Алессандро М.

«Несколько не так, Зеленский захватил украинского парламентария. Хорошая концепция демократии пропагандируется!» — поддержал Франческо Т.

«В плену? В демократической Украине захватывают в плен оппозиционных политиков?» — не понял формулировок итальянских журналистов Массимо С.

«Но ведь этот «пророссийский» олигарх — гражданский человек. Это называется похищением с последующим выкупом», — считает Рози П.

«Он не пророссийский олигарх, он парламентарий, за которого голосовал народ», — добавила Аннализа.

«То есть захватили лидера оппозиции, который возглавлял уже закрытые оппозиционные партии… Чтобы использовать его в переговорах по обмену пленными. Новая демократия», — рассуждает Имерио Д.

«В «демократической» Украине Зеленский арестовал Медведчука, лидера оппозиционной партии. TGcom сообщает об этом, просто называя его пропутинским олигархом», — разъяснил Франческо К.

«То есть хотят поменять гражданина Украины на украинских солдат? Да, хорошая стратегия!» — считает Кончетта К.

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«Захватили политического соперника, как трофей. Будем надеяться, что эти люди не войдут в Европу», — заметил Клаудио Р.

«Итак, на Украине демократ Зеленский и его клика неонацистов захватили активы главного лидера оппозиции и арестовали его самого при абсолютном молчании западных «демократических» журналистов и СМИ. И Запад рискует начать третью мировую войну из-за этих преступников, пляшущих под дудку США. Зато мы с каждым днём всё больше понимаем, кто несёт ответственность за эту эскалацию», — заключил Роберто Л.

Добавим, что российские власти уже отреагировали на предложение Киева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Медведчук не гражданин России и не имеет отношения к проводимой на территории Украины специальной военной операции, поэтому обмен невозможен.

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