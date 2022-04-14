Канберра, , 08:50 — REGNUM Если партии «Зеленых» удастся сохранить баланс сил в парламенте Австралии после проведения майских федеральных выборов, то партия будет добиваться выделения 500 миллионов долларов для сталелитейных заводов, чтобы те полностью отказались от использования угля в процессе производства. Об этом 14 апреля сообщила радиостанция ABC.

Австралия

План включает в себя создание инновационного фонда «Зеленая сталь», целью которого станет финансирование предприятий, занимающихся коммерциализацией и внедрением технологий, позволяющихся обустраивать технологических процесс с нулевым уровнем выбросов.

Отмечается, что данная мера являются ключевой частью общего плана «Зеленых» по поэтапному отказу от металлургической угольной промышленности в Австралии к 2040 году.

Лидер зеленых Адам Бандт заявил, что это позволит Австралии извлечь выгоду из энергетического перехода.

«Всему миру будет нужна зеленая сталь, и у нас здесь идеальные условия: есть не только производственные ноу-хау, но также интеллектуальные ноу-хау и ресурсы, которые позволяют нам быть мировыми лидерами в производстве зеленой стали», — подчеркнул политик.