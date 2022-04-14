Вашингтон, , 08:46 — REGNUM США признают за Германией и другими странами Европы право на самостоятельное решение об отказе от природного газа из РФ, хотя и ведут с ними переговоры на тему такого отказа. Об этом 13 апреля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

«Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Министерстве промышленности и торговли России продолжается сбор предложений по включению в перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт.