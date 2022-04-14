Уфа, 14 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в ложном сообщении об акте терроризма в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, в конце 2021 года фигурант уголовного дела позвонил в полицию и заявил о заложенной бомбе в здании территориального отдела пенсионного фонда. Эти сведения оказались ложными: специалисты не обнаружили взрывное устройство.

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подозреваемый признал. Материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 4 по 10 апреля в аэропорт Уфы поступили три сообщения о возможных актах незаконного вмешательства.