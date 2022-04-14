Лондон, 14 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Премьеру Великобритании Борису Джонсону могут выписать новые штрафы за участие в развлекательных мероприятиях в разгар пандемии COVID-19. Об этом пишет газета The Guardian.

Boris-johnson.com Борис Джонсон

Джонсону за участие в развлекательных мероприятиях уже выписали один штраф. По данным издания, премьеру могут назначить ещё три. Британские журналисты утверждают, что премьер участвовал в вечеринках в разгар санитарных ограничений в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, британцы обсудили в Twitter новость о том, что премьер-министр и канцлер казначейства были оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений.