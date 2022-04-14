Канберра, , 08:53 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отменил свои предвыборные мероприятия на 14 апреля после автомобильной аварии с участием его службы безопасности. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Автомобиль с двумя федеральными полицейскими и двумя полицейскими Тасмании следовал за премьер-министром, когда он отправился на север штата.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что все четверо офицеров полиции были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Сам Моррисон в ДТП не пострадал, поскольку ехал в другом автомобиле. Подробности происшествия до сих уточняются.

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