Иркутск, 14 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 14 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8533 человека, причём шестеро из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 290 008 (+166 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 504 (-38 за сутки).

В то же время выздоровели 283 686 пациентов (+295 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 664 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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