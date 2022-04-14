Канберра, , 08:44 — REGNUM 14 апреля были опубликованы новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) относительно уровня безработицы. Как оказалось, в марте число безработных в Австралии сократилось примерно на 12 000 человек, но в «округленном выражении» уровень безработицы осталась неизменным на уровне 4%, передает телеканал Nine News.

Безработица Picserver.org

Ожидания аналитиков в основном предполагали, что уровень безработицы в Австралии упадет ниже 4% до примерно 3,9%.

В последний раз таким низким уровень безработицы в стране был 48 лет назад, когда в ноябре 1974 года он составлял 3,7%.

«При росте занятости на 18 000 человек и снижении безработицы на 12 000 человек ее уровень в марте немного снизился, хотя в округленном выражении все же остался на уровне 4,0%», — говорится в пресс-релизе главы отдела статистики труда ABS Бьорна Джарвиса.