Хабаровск, 14 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Хабаровске намерены сделать нулевой день Восточного экономического форума. По мнению инициаторов, такая возможность позволит объединить представителей среднего и малого бизнеса в регионе и одновременно увеличить туристический поток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экономический форум

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О планах рассказала первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова:

«Важно, чтобы Хабаровский край стал площадкой, где будет развиваться событийный туризм, в том числе благодаря проведению конгрессно-выставочных мероприятий. Безусловно на Дальнем Востоке ключевое место занимает ВЭФ и одна из задач, поставленных губернатором Михаилом Дегтярёвым, организовать нулевой день этого форума у нас. Чтобы ВЭФ открывался в Хабаровске, а затем продолжался на острове Русский. Для нас принципиально важно создать площадку, которая позволит показать преимущества и возможности, которые есть на территории региона».

Пока площадка, которая позволит принять большое количество участников и гостей, не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки в Восточному экономическому форуму-2022 разрабатывается и концепция выставки «Улица Дальнего Востока».