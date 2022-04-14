Балаково, Саратовская область, 14 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Саратовской области 58-летний мужчина признан виновным в совершении пяти эпизодов преступления против половой неприкосновенности ребенка. По приговору суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года, сообщает региональное следственное управление СКР.

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С января по ноябрь 2013 года мужчина, которому на тот момент было 50 лет, проживал совместно со своей сожительницей и ее дочерью, 2001 года рождения, в городе Балаково. В этот период злоумышленник по месту проживания пользовался случаем, когда оставался наедине с малолетним ребенком и совершал в отношении девочки действия сексуального характера. В 2021 году падчерица обо всем рассказал своим родственникам, а затем обратилась в полицию.

Подсудимый своей вины не признал, однако суд встал на сторону обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 марта по 30 октября 2021 года житель Саратовской области совершал развратные действия сексуального характера в отношении шести девочек, не достигших 16-летнего возраста.

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