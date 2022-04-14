Ульяновск, , 08:41 — REGNUM В Ульяновске планируют привлечь инвестора для капитального ремонта 23-этажной муниципальной гостиницы «Венец», построенной более 50 лет назад. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам выездного мероприятия.

Гостиница «Венец» в Ульяновске ugd. ru

Депутаты «бюджетного» комитета посетили гостиницу, которая является муниципальной организацией. Отмечается, что из 465 номеров требуют капитального ремонта 300, при этом «Венец» заполнен постояльцами на 26%.

Парламентарии отмечают, что 23-этажное здание гостиницы «Венец» 1970 года постройки, которое является «стратегически значимым объектом», обветшало. В настоящее время здесь живут эвакуированные граждане республик Донбасса.

«К сожалению, мы увидели, что состояние номерного фонда требует серьёзных вложений в срочном порядке. Город теряет свою визитную карточку», — приводятся слова главы депутатского комитета Игоря Крючкова .

По его словам, депутаты рассмотрят предложения мэрии Ульяновска о решении проблемы на предстоящем заседании. В администрации, в свою очередь, заявляют, что муниципалитет планирует сохранить гостиницу в своей собственности.

«Гостиница однозначно останется в муниципальной собственности, пакет акций сохранится за городом. Как один из вариантов – это передача имущества на условиях аренды с вложением инвестиций», — говорит первый замглавы Ульяновска Сергей Мишин .

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области планируется приватизировать 29 объектов газового хозяйства и более 100 земельных участков под ними. Предварительно речь идёт о сумме в 1,1 млрд рублей.

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