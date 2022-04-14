Ульяновск, 14 апреля 2022, 08:41 — REGNUM В Ульяновске планируют привлечь инвестора для капитального ремонта 23-этажной муниципальной гостиницы «Венец», построенной более 50 лет назад. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам выездного мероприятия.
Депутаты «бюджетного» комитета посетили гостиницу, которая является муниципальной организацией. Отмечается, что из 465 номеров требуют капитального ремонта 300, при этом «Венец» заполнен постояльцами на 26%.
Парламентарии отмечают, что 23-этажное здание гостиницы «Венец» 1970 года постройки, которое является «стратегически значимым объектом», обветшало. В настоящее время здесь живут эвакуированные граждане республик Донбасса.
По его словам, депутаты рассмотрят предложения мэрии Ульяновска о решении проблемы на предстоящем заседании. В администрации, в свою очередь, заявляют, что муниципалитет планирует сохранить гостиницу в своей собственности.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области планируется приватизировать 29 объектов газового хозяйства и более 100 земельных участков под ними. Предварительно речь идёт о сумме в 1,1 млрд рублей.
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