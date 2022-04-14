Канберра, , 08:47 — REGNUM Эксперты в области здравоохранения в Австралии прогнозируют, что на этой неделе в стране может наблюдаться всплеск невыявленных случаев заражения коронавирусом, поскольку все больше жителей континента готовятся отпраздновать Пасху в течение длинных выходных в ситуации, когда впервые за три года в стране отсутствуют жесткие ковид-ограничения. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, исследовать инфекционных заболеваний Пол Гриффин из Университета Квинсленда сказал в разговоре с журналистами, что те австралийцы, у кого проявляются симптомы COVID-19, могут отложить тестирование на наличие коронавируса, опасаясь, что положительный результат может помешать планам на отпуск.

«Люди, очевидно, планировали свой заслуженный отдых, возможно, хотят попутешествовать, и они не хотят все отменить, имея на руках положительный результат теста», — отметил Гриффин.

Журналисты пишут, что в Австралии уже начался подъем заболеваемости в последние дни, и на сегодняшний день в штатах зарегистрировано более 50 000 новых случаев коронавируса.