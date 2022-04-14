Красноярск, 14 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае на сегодняшний день в медицинские организации с жалобой на присасывание клещей обратился 31 человек. Об этом 14 апреля сообщил в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Scott Bauer Взрослая самка клеща черноногого- одного из переносчиков клещевого боррелиоза

По его словам, каждый второй пострадавший – ребёнок. Клещи нападали на жителей Красноярска, Канска, Минусинска, Березовского, Ирбейского, Манского районов.

Лабораторные исследования показали, что шесть клещей являются переносчиками боррелиоза.

«В этом году начало активности клещей соответствует уровню средних многолетних значений», — отметил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области активизировались клещи.

Читайте также: В Кузбассе зафиксирован первый в 2022 году случай укуса клеща