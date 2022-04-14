Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе отрицает обвинения в том, что грузинская оппозиция готовится осуществить государственный переворот, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Грузинский танец George Kvizhinadze

Джапаридзе ответил на заявление председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Он считает, что вместо того, чтобы думать о своевременном и правильном заполнении анкеты, присланной Европейским союзом, грузинское правительство занимается построением теорий заговора.

«Кобахидзе обычно предлагает себе найти какую-нибудь новую причину, чтобы анкета, которую мы получили из Европы, была либо не заполнена, либо не заполнена вовремя, либо плохо заполнена. Мы все должны быть сосредоточены вокруг этой цели. А что мы получаем в ответ от «Грузинской мечты»? — Совершенно новая инсинуация или галлюцинация. Я не знаю, как можно назвать переворотом встречу в Бакуриани», — сказал Джапаридзе.

Напомним, что Кобахидзе назвал недавно состоявшееся в Бакуриани совещание представителей оппозиции подготовкой государственного переворота.