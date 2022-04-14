Москва, , 08:40 — REGNUM Новая волна заболеваемости COVID-19 в России возможна уже в конце апреля — начале мая. Такой прогноз дал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, подъём заболеваемости вполне возможен», — сказал в беседе с ТАСС специалист.

По его словам, подъём заболеваемости в России можно ожидать «через несколько недель». Он напомнил, что в настоящее время рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в некоторых странах Европы и Северной Америки, которые перенесли волну штамма коронавируса «Омикрон» раньше, чем Россия.

При этом Лукашев полагает, что цифры заболеваемости будут намного ниже, чем в февральскую волну пандемии.

«Потому что коллективный иммунитет хотя и ослабевает, но остается на достаточно высоком уровне. А все штаммы, которые циркулируют в мире сейчас, являются производными штамма «Омикрон», который вызвал февральскую волну, то есть будут хорошо нейтрализоваться антителами переболевших зимой», — пояснил вирусолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медуниверситета, главврач Клиник СамГМУ Николай Измалков заявил, что майская волна заболеваемости COVID-19, которую прогнозируют специалисты, будет фактически такой же, как волна, вызванная штаммом «Омикрон» — высокая заразность вируса компенсируется лёгкостью протекания болезни.

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