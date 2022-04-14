Нью-Дели, 14 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Власти Германии не рассматривают возможность не приглашать Индию на июньский саммит G7 в Баварии из-за её нейтральной позиции по военной спецоперации России на Украине. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Германии 14 апреля сообщает индийская газета The Economic Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

источник газеты The Economic Times «Это неправда. Абсолютно неверно».

Предположение о возможном отказе Германии от приглашения Индии на встречу G7 в Баварии ранее высказало агентство Bloomberg. По данным его источников, власти Германии уже определились с приглашениями на саммит Южной Африки, Индонезии и Сенегала. Но якобы ещё не приняли решения относительно Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам индийского министра обороны Раджнатха Сингха, США понимают, что Россия и Индия являются естественными союзниками и поддерживают между собой стабильные связи.