Канберра, 14 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии призвало правительство Соломоновых островов отказаться от заключения пакта по безопасности с Китаем, который позволит азиатской сверхдержаве разместить своих военных намного ближе к Австралии, чем прежде. Об этом 14 апреля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Опасения Австралии по поводу пакта были доведены до властей Соломоновых островов в ходе поездки министра Австралии по вопросам Тихоокеанского региона Зеда Сеселя, который совершил срочный поездку на архипелаг, расположенный примерно в 1700 км от побережья Квинсленда, чтобы обсудить спорную сделку, «элементы» которой уже «инициализированы», как ранее сообщало правительство Соломоновых островов.

Министр подчеркнул, что Австралия признает право своего соседа принимать суверенные решения в деле обеспечения своей безопасности, но «уважительно» попросил премьер-министра Манассе Согаваре и других членов правительства пересмотреть свое решение.

«Мы уважительно попросили Соломоновы острова рассмотреть вопрос о том, чтобы не подписывать это соглашение», — заявил Сеселя в ходе поездки.