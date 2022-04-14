Москва, 14 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в нескольких районах России ожидается неблагоприятная погода. Об этом 14 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Где ожидаются неблагоприятные явления, так это в Архангельской области, где будет снег, в Пензенской, где ожидается сильный дождь и гроза. В Крыму также будут сильные осадки, ветер до 20 м/с, а в горах — до 25-30 м/с. В Ростовской и Волгоградской областях тоже неблагоприятно — сильные осадки, гроза, ветер до 25 м/с», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик рассказал, что в Калмыкии 15 и 16 апреля ожидаются усиление пожарной опасности и пыльные бури.

Кроме того, Вильфанд добавил, что в период с 14 по 16 апреля в поселке городского типа Лух в Ивановской области, в городе Куровское и деревне Новинки в Московской области, а также в поселке Крестцы в Новгородской области уровень подъема воды может достигнуть опасной отметки.

«Это говорит о возможных подтоплениях огородов, строений», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жители столичного региона с 20 апреля могут рассчитывать на потепление до +15 °C и менее дождливую погоду.